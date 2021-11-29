Планшет vivo оснащен процессором Snapdragon 870 SoC

В конце августа vivo официально подтвердила, что войдет в категорию планшетов в первой половине 2022 года. Поскольку до нового года остается всего месяц, подробности о планшете компании начали появляться. Первая утечка информации о продукте раскрывает информацию о его чипсете.

Согласно надежному источнику Digital Chat Station , первый планшет vivo будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 870 SoC. Таким образом, он будет присоединиться к подобным Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 / Xiaoxin Pad Pro 12.6 и Xiaomi Pad 5 / 5 Pro отличая тот же чип.

Кроме того, источник утечки сообщает, что в 2022 году на рынок планшетов выйдет больше OEM-производителей. Следовательно, у клиентов будет возможность выбирать из широкого спектра продуктов. Он намекает на выпуск планшетов с электронными чернилами, небольших игровых планшетов, флагманских планшетов OLED с большим экраном и многого другого.

К сожалению, больше нет дополнительной информации о планшете vivo. В любом случае, он может иметь батарею на 8040 мАч в соответствии с сертификатом TÜV Rheinland с июня. Согласно регистрации товарного знака от того же месяца, продукт может стать официальным как vivo Pad.