Планшет в кармане: Samsung запатентовала гибридное устройство

Samsung, один из ведущих производителей смартфонов, продолжает работу над инновационными складными устройствами. Недавно опубликованный патент раскрывает новый подход компании к разработке складываемого дисплея. Предлагаемое гибридное устройство Samsung объединяет функции складывания и скручивания.

Традиционные складные устройства, которые открываются как книжка, являются одними из самых инновационных технологий на рынке мобильных устройств.

Однако они не всегда эффективны в использовании. Обычно такие устройства имеют два экрана — внешний и внутренний, и нельзя использовать оба экрана одновременно. Кроме того, наличие двух экранов делает устройства громоздкими.

По информации, опубликованной в социальной сети пользователями Calibre cleaning и @xleaks7, Samsung работает над устройством с возможностью свертывания.

В этом новом раскладном устройстве Samsung будет использоваться только один дисплей. Если пользователю нужен больший экран, он просто будет сдвигать OLED-панель, скрытую внутри устройства. Таким образом, нет необходимости в двух отдельных дисплеях для увеличения размера экрана.

Готовящееся к выпуску раскладывающееся устройство Samsung похоже на планшет, как видно на изображениях. Оно имеет возможность скручивания и напоминает альтернативу iPad mini — планшет, который легко помещается в кармане, но при этом имеет большой дисплей благодаря выдвижному механизму, позволяющему использовать весь потенциал устройства.

Это новое развитие от Samsung может привнести новые возможности в мир складных устройств и изменить наше представление о мобильных гаджетах.