Планшет Teclast T40 Plus поступил в продажу

Недавно объявленный высококлассный Teclast T40 Plus наконец-то поступил в продажу на AliExpress по доступной цене в 219,91 доллара. В первую очередь, новый планшет включает 10,4-дюймовый дисплей 2K в ячейке, Unisoc Tiger T618 SoC, 8 ГБ оперативной памяти и поддержку 4G LTE.

Планшет Teclast T40 Plus оснащен большим 10,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, оптимизированным с помощью цветового алгоритма T-Color 2.0 для лучшей насыщенности и четкого качества изображения. Дисплей предлагает 350 нит максимальной яркости и соотношение сторон 16: 9. Наряду с большим и четким дисплеем компания добавила 4 динамика, чтобы улучшить общее впечатление.

Он оснащен SoC Unisoc T618 в сочетании с восьмиъядерным процессором, построенным по 12-нм техпроцессу. Наличие 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища обеспечивает лучшую многозадачность и безупречную работу. Он также поддерживает расширяемое хранилище с помощью карты microSD. Однако наличие графического процессора Mali-G52 3EE обеспечивает мощный игровой процесс.

Что касается камеры, Teclast T40 Plus оснащен 8-мегапиксельным основным датчиком для получения детальных фотографий. На лицевой стороне есть 5-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Он интегрирует подключение 4G и поддерживает две SIM-карты для большего удобства использования. На борту присутствует аккумулятор на 6600 мАч, обеспечивающий улучшенный резервный аккумулятор. Мощный стол работает на Android 11. Он оснащен портом для зарядки Type-C и аудиоразъемом 3,5 мм для большего удобства.

Сейчас он доступен на AliExpress по начальной цене 219,91 доллара. Это ограниченная по времени скидка, и цена может вырасти после нескольких сотен продаж.

Источник — Astera.