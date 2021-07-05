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Планшет Teclast M40 Pro запускается по всему миру за 179 долларов

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Планшет Teclast M40 Pro выпущен эксклюзивно на AliExpress. Это планшет среднего класса с 10,1-дюймовым дисплеем, который поступит в продажу с 12 июля.

Планшет Teclast M40 Pro запускается по всему миру за 179 долларов

Планшет Teclast M40 Pro оснащен 10,1-дюймовым дисплеем Full HD IPS с высоким разрешением 1920 x 1200. Планшет оснащен широкоугольным дисплеем и исключительной цветопередачей, что обеспечивает улучшенное визуальное восприятие. Планшет имеет легкий и тонкий металлический корпус, что делает его чрезвычайно портативным.

Планшет Teclast M40 Pro запускается по всему миру за 179 долларов

Планшет оснащен восьмиядерным процессором UNISOC T618, имеет 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, которые можно расширить с помощью карты MicroSD. Планшет, также оснащенный графическим процессором Mali G-52, обеспечивает захватывающий игровой процесс.

Планшет Teclast M40 Pro запускается по всему миру за 179 долларов

Планшет Teclast M40 Pro поставляется с задней камерой на 8 МП и фронтальной камерой на 5 МП, которые подходят для ваших селфи и видеозвонков. Планшет оснащен новейшей звуковой системой Momentum II со стереодинамиками, что обеспечивает иммерсивное звучание и точность позиционирования в игре. Он оснащен двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth v5.0 и работает на мощном Android 11. Планшет питается от массивной батареи емкостью 7000 мАч и может легко заряжаться с помощью интерфейса Type-C.

Планшет Teclast M40 Pro запускается по всему миру за 179 долларов

Планшет Teclast M40 Pro стоит в розницу 295 долларов. Но в рамках его мировой премьеры теперь вы можете купить этот планшет по значительно сниженной цене всего в 179 долларов .

Источник — Astera.

Teclast M40 Pro
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