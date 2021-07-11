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Планшет Reinkstone R1 оснастили цветным электрофоретическим экраном

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На площадке коллективного финансирования стартовал сбор средств на уникальный планшет в алюминиевом корпусе с редким типом экрана – электрофоретическим.
Устройство получило Display Electronic Slurry, а это электрофоретический дисплей с подсветкой, который рассчитан на работу при слабом освещении.

Планшет получил название Reinkstone R1. В нем установлен 10,1-дюймовый дисплей с разрешением 2232 х 1680 пикселей, причем в цветном режиме плотность пикселей экрана составляет 140 точек на дюйм, а в черно-белом 280 пикселей.

В основе Reinkstone R1 лежит четырехядерный процессор с графическим ускорителем Mali-G52, чип дополнен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Устройство также получило два динамика и два микрофона с функцией шумоподавления. Для беспроводного подключения используются Wi-Fi и Bluetooth.

Батарея в планшете на 4500 мАч, и она по заявлению разработчиков, способна обеспечить работу Reinkstone R1 на одном заряде до 300 ч.

Работает устройство под управлением Android 11. В период сбора средств Reinkstone R1 стоит 429 долларов.

Проект на KickStarter уже считается успешным, и первые покупатели начнут получать Reinkstone R1 в ноябре.

Reinkstone R1
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