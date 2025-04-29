Планшет Р-ТАБ с российской ОС «РОСА Мобайл» прошел тестирование безопасности

Компания АО «Рутек» анонсировала новый планшет Р-ТАБ, который работает на отечественной операционной системе «РОСА Мобайл». Это устройство предназначено для использования в коммерческих и государственных организациях, где особое внимание уделяется защите данных и соблюдению требований безопасности.

Планшет оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Helio G99, до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенного хранилища, которое можно расширить с помощью карты microSD. Устройство также обладает 10,36-дюймовым экраном, фронтальной камерой 5 Мп и основной камерой 13 Мп с автофокусом. Для обеспечения длительной работы планшет оснащен аккумулятором на 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт.

Р-ТАБ спроектирован с учетом корпоративных и государственных нужд и полностью совместим с едиными стандартами безопасности и управления IT-инфраструктурой. Операционная система «РОСА Мобайл», разработанная НТЦ ИТ РОСА, включает в себя более 35 тыс. программ и приложений, обеспечивая создание защищенной IT-среды для заказчиков.