Планшет OPPO Pad 3будет оснащен 3К экраном и 16 ГБ оперативной памяти

OPPO работает над преемником планшета OPPO Pad 2, выпущенного в прошлом году. В этом месяце Digital Chat Station раскрыл информацию о процессоре, который будет использоваться в OPPO Pad 3, а также предполагаемом сроке его выпуска.

Теперь этот авторитетный источник раскрыл больше деталей о предстоящем планшете.

Digital Chat Station сообщает, что OPPO Pad 3 будет иметь монокорпус из металла. Точный размер экрана остается неясным, но источник упоминает его как обычный планшет с большим экраном. Кроме того, он будет иметь разрешение экрана 3K.

По информации источника, OPPO Pad 3 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с 16 ГБ оперативной памяти.

Предположительно, китайский производитель выпустит и другие варианты устройства с меньшим объемом памяти.

Ожидается, что OPPO Pad 3 появится в этом квартале, то есть в период с апреля по июнь. Он будет выпущен сначала в Китае.

Также есть слухи о том, что устройство будет выпущено на международном рынке во втором квартале этого года под брендом OnePlus Pad 2.