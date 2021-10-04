Планшет Nokia T20 появился на просочившемся изображении перед официальным анонсом

Ожидается, что Nokia Mobile анонсирует новый планшет 6 октября. Вьетнамский новостной сайт Zingnews.vn опубликовал изображения планшета Nokia T20, но они были сделаны через некоторое время. Читатель, который заметил статью на вьетнамском сайте, поделился изображениями с изданием SuomiMobiil . На изображении хорошо видны передняя и задняя части планшета T20.

На изображении ниже показано, что планшет Nokia T20 имеет кнопку и решетку динамика на верхнем крае. Фронтальная камера видна на левой лицевой панели планшета при просмотре в портретной ориентации. В нижнем углу устройства, похоже, находится аудиоразъем 3,5 мм. На задней панели устройства размещена одиночная камера со светодиодной вспышкой.

В сообщениях о планшете Nokia T20 утверждалось, что он будет оснащен 10,36-дюймовым дисплеем. Ожидается, что он будет работать на стандартной версии ОС Android 11. Устройство, вероятно, будет работать от любого из следующих процессоров Unisoc, таких как T610, T618 или T700.

Планшет Nokia T20 будет поставляться с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. О размере батареи Т20 нет ни слова. Его сертификация CQC показала, что он может поддерживать зарядку только 10 Вт .

Ожидается, что он поступит только в версии Wi-Fi и версии Wi-Fi + 4G. Первый может стоить около 185 или 217 фунтов стерлингов, а второй может быть оценен в 202 или 327 фунтов стерлингов.