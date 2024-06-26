Планшет KVADRA_T с ОС «Аврора 5.1» представлен и стал доступен для покупки

В результате сотрудничества компании «Открытая мобильная платформа» и производителя электроники YADRO появился новый планшетный компьютер KVADRA_T.

Это устройство работает на российской операционной системе «Аврора 5.1» и получило сертификат Минпромторга. Приобрести планшет можно вместе с различными аксессуарами.

Внутри планшета находится 10,95-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, восьмиядерный процессор, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Для обеспечения длительного времени работы без подзарядки, устройство оснащено аккумулятором емкостью 34,2 Втч. Также в планшете имеется фронтальная камера на 5 Мп и основная камера на 13 Мп.

Планшетный компьютер KVADRA_T поставляется с операционной системой kvadraOS, которая разработана специально для этого устройства и совместима с широким спектром приложений и устройств.

В государственном секторе и образовательной сфере используется корпоративная версия российской мобильной операционной системы «Аврора» версии 5.1.

Этот планшет стал первым устройством, где применена версия ядра Linux 5.10, поддерживаемая Технологическим центром исследования безопасности ядра Linux.

Планируется, что к концу 2024 года корпоративным заказчикам станет доступна версия планшета, сертифицированная в соответствии с требованиями ФСТЭК России.

Планшет успешно прошел пилотные испытания в государственных учреждениях, включая использование на объектах Критической информационной инфраструктуры.

Кроме того, доступны фирменные аксессуары для планшета, такие как защитный чехол с держателем для стилуса, чехол-книжка и чехол с клавиатурой.