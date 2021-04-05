Планшет IPad Pro 2021 первым получит новую операционную систему iOS 14.5

Первым операционную систему iOS 14.5 получит iPad Pro 2021 модельного года, причем этот планшет поступит в продажу сразу с новой версией ОС.

По данным источника, iOS 14.5 уже прошла тестирование и скоро появится на мобильных устройствах, но сперва ее начнут устанавливать на планшетный компьютер, а затем и на смартфоны.

В iOS 14.5 должна появится возможность разблокировки пользователя в защитной маске.

Также ранее сообщалось, что у Siri появится три новых голоса, а для игрового режима в «яблочных» устройствах появится поддержка контролеров от новых консолей Xbox и PlayStation

Напомним, в апреле компания должна провести презентацию новых продуктов, среди новинок должен быть iPad Pro с портом Thunderbolt.

Этому планшету приписывают экран mini-LED, процессор Apple A14X, созданный на базе чипа Apple M1, и улучшенные камеры.