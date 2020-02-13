Планшет Huawei MediaPad M6 снова появился в России

Huawei в России начала продажи своего мощного планшета MediaPad M6, который предлагается за 24 990 рублей.

В прошлом году MediaPad M6 уже предлагали россиянам, но тогда модель добралась до нашего рынка ограниченным тиражом. Теперь его можно купить у официальных продавцов компании.

MediaPad M6 предлагается в сером цвете по цене 24 990 рублей. В этом планшете установили 10,8-дюймовый экран с разрешением 2560х1600 пикселей. Процессор в устройстве установлен Kirin 980, памяти 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной.

Под «капотом» также расположен аккумулятор на 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. На тыльной стороне планшетного компьютера размещен блок камеры с двумя объективами, в которых разрешение фотодатчиков составляет 13 и 8 Мп.

Стоит отметить, что в MediaPad M6 нет сервисов от компании Google, при этом аппарат работает под управлением Android 10 с оболочкой EMUI 10.

В качестве альтернативы сервисов Google, компания Huawei предлагает другие приложения.