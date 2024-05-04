Планшет HTC A101 Plus Edition получил Unisoc T606, АКБ на 7000 мАч, Android 14 и цену 16 тыс. руб

Планшет HTC A101 Plus Edition получил средние характеристики и доступную цену.

Он оснащен 10,95-дюймовым дисплеем разрешением 1920 x 1200 пикселей. В качестве чипсета используется Unisoc T606 с тактовой частотой 1,6 ГГц.

У планшета есть 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD до 256 ГБ.

Аккумулятор установлен емкостью 7000 мАч, а работает новинка под управлением Android 14.

Что касается камер, то HTC A101 Plus Edition имеет 13-мегапиксельную двойную камеру на задней панели и 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Он также поддерживает функцию разблокировки по лицу и имеет четырехъядерные динамики для улучшенного звука. В планшете также есть двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, порт USB Type-C и два слота nanoSIM для подключения к сети.

Цена планшета HTC A101 Plus Edition в России составляет от 15 990 рублей в зависимости от платформы, где он предлагается.