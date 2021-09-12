Планшет HTC A100 представлен в России с чипом Unisoc, 4G и двумя задними камерами

В начале прошлого месяца в консоли Google Play был замечен планшет HTC . В настоящее время устройство официально представлено в России как HTC A100 и обладает средними характеристиками по цене ниже 300 долларов.

HTC A100 оснащен 10,1-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 1920 x 1200 пикселей. Экран размещен в алюминиевом корпусе с закругленными углами. Вокруг дисплея есть рамки, и хотя они не огромны, они не самые тонкие. Однако они имеют одинаковую толщину со всех сторон.

В качестве первого планшета за многие годы HTC выбрала UNISOC Tiger T618, тот же набор микросхем, который мы видели в таких телефонах, как смартфоны ZTE Axon 20 4G и Blade V30, а также планшет Alldocube iPlay 40. 12-нм процессор имеет 8-ядерный процессор, состоящий из двух ядер Cortex-A75 с тактовой частотой 2,0 ГГц и шести ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Он также имеет графический процессор Mali G52 MP2.

Процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти DDR3 и 128 ГБ встроенной памяти. Есть слот для карт MicroSD, который позволяет пользователю добавить до 256 ГБ памяти. Планшет также поддерживает две SIM-карты через гибридный слот для SIM-карты.

На задней панели HTC A100 расположены две камеры — основная камера на 13 МП и дополнительная камера на 2 МП. Он также имеет 5-мегапиксельную фронтальную камеру для видеозвонков. Внизу есть две решетки динамиков, а на той же стороне, что и лоток для SIM-карты и порт USB-C, находится аудиоразъем. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч, поставляется с блоком питания в коробке и работает под управлением Android 11.

HTC A100 уже доступен для покупки в России по цене 19990 рублей, что составляет около 273 долларов. На данный момент неизвестно, будет ли планшет анонсирован в других регионах.