Планшет HONOR V7 Pro может иметь SoC MediaTek Dimensity 1300T

HONOR запланировали мероприятие на 12 августа, чтобы представить серию HONOR Magic3. Теперь, согласно официальному аккаунту HONOR Life на Weibo, на этой конференции по запуску бренд может также анонсировать новый высокопроизводительный планшет под названием HONOR V7 Pro. Компания поделилась коротким тизерным видео, демонстрирующим дизайн продукта. Кроме того, утечка раскрыла набор микросхем, на котором будет работать планшет.

Видео- тизер, опубликованный официальным аккаунтом HONOR Life на Weibo, демонстрирует грядущий HONOR V7 Pro в синей кожаной отделке. Похоже, что у планшета конструкция модуля камеры аналогична таковой в серии HONOR 50.

Помимо этого, присутствует слот для SIM-карты на левой стороне и качельку регулировки громкости слева вместе с микрофоном. Наконец, в центре планшета есть логотип HONOR.

Кроме того, по данным Digital Chat Station, надежного китайского лидера, грядущий планшет премиум-класса HONOR V7 Pro станет первым планшетом в мире, который будет работать на еще не выпущенной SoC MediaTek Dimesnity 1300T.

Инспектор даже поделился изображением, содержащим распечатку официального пресс-релиза MediaTek о следующем чипсете. Согласно распечатке, этот 6-нм чип, предназначенный для планшетов, будет официально выпущен 26 июля. Прежде всего, HONOR будет иметь эксклюзивные права на новый кремний в течение шести месяцев.

Источник — Astera.