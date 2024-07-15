Планшет Honor MagicPad 2 получил OLED-экран и Snapdragon 8s Gen 3

Компания Honor объявила о новом планшете Honor MagicPad 2. Он имеет гладкий OLED-экран и новый процессор Snapdragon.

MagicPad 2 оснащен большим 12,3-дюймовым OLED-экраном с четкостью 3000х1920 пикселей и обновлением экрана 144 раза в секунду. Внутри планшета установлен мощный процессор Snapdragon 8s Gen 3.

На выбор доступен планшет с разным объёмом оперативной памяти: 8, 12 или 16 ГБ, а также с разным объемом встроенной памяти: 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

Планшет оснащен 13-мегапиксельной основной камерой и 9-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи. Он также имеет восемь динамиков с сертификацией IMAX Enhanced, поддержку Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 и поддержку стилуса Magic Pen 3 для удобного ввода данных.

Аккумулятор емкостью 10050 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Планшет очень тонкий, всего 5,8 мм, и легкий — весит 555 грамм.

Планшет Honor MagicPad 2 доступен для покупки в Китае по цене от 2899 юаней (около 35 тыс. рублей) до 4199 юаней (чуть больше 50 тыс. рублей).