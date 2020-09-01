Планшет Apple iPad Air 4 выйдет не раньше марта 2021 года

Согласно китайскому сайту MyDrivers, Apple выпустит iPad Air 4 в марте 2021 года с процессором A14.

Согласно иностранным источникам, отчет подтверждает предыдущие слухи о том, что Apple приблизит iPad Air 4 к нынешнему iPad Pro с точки зрения дизайна и функций. Сообщается, что iPad Air 4 будет иметь на задней панели интеллектуальный разъем для поддержки новой клавиатуры Magic Keyboard. Он также, по-видимому, настроен на переход от разъема Lightning к USB-C и оснащен четырьмя стереодинамиками.

В отчете утверждается, что iPad Air 4 будет оснащен 11-дюймовым дисплеем Liquid Retina и предложит конфигурации хранения 128, 256 и 512 ГБ. Возможно, этот предполагаемый размер 11-дюймового экрана на самом деле составляет 10,8 дюйма, как сообщил аналитик цепочки поставок Минг Чи Куо. В любом случае iPad Air 4 имеет больший размер экрана и значительно уменьшенные рамки.

В настоящее время каждая из этих функций зарезервирована только для iPad Pro. iPad Air заполняет пробел между iPad Pro высокого класса и iPad начального уровня, но новое устройство предположительно будет начинаться с более высокой стартовой цены в 649 долларов, что на 150 долларов больше, чем у нынешнего iPad Air 3.

В отчете также утверждается, что обновленный iPad Pro может появиться уже в следующем месяце, предположительно вместе с новыми iPhone на обычном осеннем мероприятии Apple. Слухи , однако неоднозначны, когда обновленный Pro спортивного IPad Mini-LED технология может прийти, с самыми ранними прогнозами , утверждающих осенью этого года, и последние утверждают, первую половину 2021 года.