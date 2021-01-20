Planet Computers выпустила первый в мире 5G-смартфон с QWERTY-клавиатурой

Компания Planet Computers презентацию своего смартфона с выдвижной клавиатурой провела еще в прошлом году.

Теперь аппарат получил крупное техническое обновление и по-прежнему предлагается на площадке коллективного финансирования.

Обновленный смартфон Astro Slide стал первым в мире 5G аппаратом с физической QWERTY-клавиатурой.

Смартфон должен был появиться в марте 2021 года, но теперь разработчики выход смартфона сдвинули на июль, а в свободной продаже Astro Slide появится только в сентябре.

Задержка выхода связана с изменением аппаратной части. Теперь в его основе будет лежать не Dimensity 1000, а процессор Dimensity 800.

Также в смартфоне до 8 ГБ увеличили объём оперативной памяти. Помимо этого аппарат сразу будет продаваться с Android 11.

В отличие от других устройств с QWERTY-клавиатурой, в Astro Slide используется мембранная клавиатура.

В Astro Slide установили 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей высокого разрешения и аккумулятор на 4000 мАч.

На площадке коллективного финансирования обновлённый Astro Slide можно заказать за 664 доллара.