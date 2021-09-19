План Apple по созданию складного iPhone интересует многих в отрасли.

Согласно исследованию исследовательской компании DSCC, доля Samsung Electronics на рынке складных смартфонов в прошлом году должна составить 87 процентов. Она вряд ли упадет ниже 75 процентов даже после дебюта первого складного смартфона Apple. Согласно отраслевому источнику, «Apple не сможет какое-то время лидировать на рынке складных смартфонов, поскольку рынок будет возглавлять Samsung Electronics и китайские производители, такие как Huawei и Xiaomi, выпускающие такие продукты».

Ранее Минг-Чи Куо предлагал запустить складной iPhone в 2023 году, но «проект еще не стартовал официально», что может означать, что они даже могут быть отложены или даже отложены, как долгожданный AirPower. Ожидается, что складной iPhone будет больше похож на iPad, а в разложенном виде он будет иметь размеры 7,5–8 дюймов.

Согласно недавнему исследованию Counterpoint Research и Strategy Analytics, размер рынка складных смартфонов оценивается в 90 миллионов единиц в 2023 году и 100 миллионов единиц в 2025 году. ближайшие годы.