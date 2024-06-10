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Plaex сделала кирпичи в стиле LEGO и предложила строить из них дома

Автор На чтение 1 мин Просмотров 128 Опубликовано

Компания Plaex представила удивительные строительные кирпичи, похожие на игрушечный конструктор. В настоящее время Plaex работает над получением необходимых разрешений для использования этих кирпичей в строительстве домов.

Plaex сделала кирпичи в стиле LEGO и предложила строить из них дома

Однако уже сейчас эти материалы и блоки могут быть использованы для возведения стен, складских помещений и в ландшафтном дизайне.

Недавно компания Plaex представила новый вид строительных кирпичей, которые выглядят и работают, как детский конструктор. Эти кирпичи изготовлены из перерабатываемых материалов и обладают высокой прочностью, превосходящей обычные бетонные блоки.

В основе этих кирпичей лежит особый материал, называемый Plaex-crete. Он состоит из более чем 90% переработанного пластика. После того как пластик измельчается и проходит процедуру очистки, он превращается в цементную пасту с помощью специального прибора, называемого экструдером.

Готовые кирпичи на 35% легче, чем обычные кирпичи такого же размера. Они также обладают высокой прочностью и устойчивостью к ударам.

Однако, самая удивительная особенность этих кирпичей заключается в том, что их можно разобрать и собрать, как игрушечный конструктор LEGO. Это возможно благодаря специальной форме, которая очень похожа на форму кубиков LEGO.

 

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