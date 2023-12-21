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ПК-геймеры запустили раннюю версию PS5-эксклюзива Marvel’s Wolverine

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Пользователи Reddit сообщают о появлении тестовой версии игры Marvel’s Wolverine для ПК. Архив с игрой весит около 15 ГБ и доступен для скачивания на форуме.

ПК-геймеры запустили раннюю версию PS5-эксклюзива Marvel’s Wolverine

Техническое демо включает несколько уровней, прототип режима «Орда» с волнами врагов и возможность играть за Росомаху и Джин Грей. Уровни включают вертикальный срез, миссию в казино и участок с открытой локацией в Мадрипуре.

В отладочной версии есть несколько вариантов обликов для главного героя и поддержка контроллера DualSense от PS5.

Ожидается, что Marvel’s Wolverine будет выпущена для PS5 к концу 2026 года, но у Insomniac Games также есть планы на выпуск игры для ПК.

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