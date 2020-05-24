ПК-геймеры смогут протестировать шутер Halo 3 в июне

В следующем месяце начнется бета-тестирование шутера Halo 3 для ПК.

По заявлению представителей компании 343 Industries, через неделю ранний доступ получат партнеры разработчиков, а уже в первой половине июня Halo 3 станет доступна публичного тестирования.

Разработчики отметили, что после выхода Halo 3 в компании намерены сосредоточится на версиях Halo 3: ODST и Halo 4.

При этом 343 Industries пока не планирует на ПК выпускать однопользовательскую кампанию Halo 5.

Для участия в тестировании Halo 3 пользователь должен зарегистрироваться в Halo Insider.