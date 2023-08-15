PhoneArena: Xiaomi представила киберпса CyberDog второго поколения

Xiaomi, китайский технологический гигант, представил второе поколение своего роботизированного пса CyberDog 2, согласно информации издания PhoneArena.

Этот новый вариант роботической собаки является продолжением первого поколения CyberDog, представленного корпорацией в 2021 году. В отличие от своего предшественника, CyberDog 2 оснащен четырьмя лапами, множеством камер, сенсоров и микрофонов. Разработчики подчеркивают, что новая модель обладает улучшенным интеллектом и более «реалистичным» поведением.

Одной из ключевых особенностей этой роботической собаки является использование микропривода Xiaomi CyberGear, позволяющего ей выполнять сложные маневры, такие как прыжки и сальто назад. Более того, CyberDog 2 способен приземляться на свои четыре лапы после падения с высоты. Для управления устройством можно использовать жесты, голосовые команды или приложение на смартфоне.

Важная информация, такая как «настроение» робота, уровень заряда батареи и другие данные, отображается на сенсорном дисплее, расположенном на «морде» робота. Программное обеспечение CyberDog 2 разработано на основе открытого исходного кода. Стоимость этой инновационной роботической собаки составляет 12 999 юаней, что примерно эквивалентно 175 тысячам рублей.