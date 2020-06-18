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IPhone 11 стал самым популярным в мире смартфоном

18.06.2020 14:23

Аналитическая компания CounterPoint опубликовала отчетные данные по продажам смартфонов в премиальном сегменте за первый квартал 2020 года.
В отчетный период, самым популярным премиальным смартфоном в мире стал аппарат от американской компании — Phone 11. В продажах этот аппарат занимает долю в 30%.

На втором, третьем и четвертом месте списка располагается iPhone 11 Pro Max, 11 Pro и XR, у которых доля в премиальном сегменте составила 9,7 и 6%.

Только на пятой позиции оказался смартфон не от компании Apple и это Huawei Mate 30 Pro 5G. Этот аппарат занял долю в 3% от общих продаж.

Как отмечают аналитики, в целом доля смартфонов Apple в таком сегменте составила 57%, тогда как у Samsung, Huawei и Oppo показатели составили 19,12 и 3%.

Если говорить о продажах премиальных смартфонов в общем зачете, то такие аппараты занимают долю в 22%.

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