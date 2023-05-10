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Philips выпустила необычный 23,8-дюймовый монитор с дополнительным дисплеем E Ink

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Philips показала очень необычный монитор, который оснащен двумя экранами, привычной IPS панелью и E Ink-экраном.
Модель Philips 24B1D5600 оснастили 23,8-дюймовым IPS экраном с разрешением 2560х1440 точек. С правой стороны прикреплен еще один экран на основе электронных чернил и это 13,3-дюймовый E Ink Carta с разрешением 1200х1600 пикселей. Этот экран отображает только оттенки серого.

Philips выпустила необычный 23,8-дюймовый монитор с дополнительным дисплеем E Ink
E Ink в мониторе можно использовать для статичного изображения или для чтения документов, причем экраны к компьютеру подключаются отдельно.
Для цветного экрана предусмотрено подключение DisplayPort 1.2, а вот E Ink панель можно подключить только по USB-C.

Philips 24B1D5600 уже доступен для покупки на китайском рынке, его продают за 850 долларов.

Philips выпустила необычный 23,8-дюймовый монитор с дополнительным дисплеем E Ink

Philips
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