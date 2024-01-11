Philips выпустила и представила необычный дверной замок со сканером вен руки

Компания Philips создала инновационный умный замок, который открывается без ключа или кода — достаточно всего лишь вашей руки.

На выставке CES 2024 компания продемонстрировала свой новый замок Wi-Fi Palm Recognition Smart Deadbolt стоимостью $359.99. Он оснащен встроенным сканером ладони, который распознает уникальный отпечаток вашей ладони и отпирает дверь, пишет theverge.com.

Philips утверждает, что его замок может сохранить до 50 ладонных венозных узоров и распознавать руки людей всех возрастов, даже если они грязные. Технология сканирования ладони представляется более удобной, чем ввод PIN-кода или поиск ключа, хотя эти методы также доступны для использования с умным замком, если нужно. Также можно открыть замок с помощью мобильного приложения Philips Home Access.

В то время как компании-гиганты, такие как Amazon, используют сканирование ладони для платежей и проверки возраста, Philips пока единственная крупная компания, внедряющая эту функцию в свои умные замки.

Умный замок Philips с функцией сканирования ладони также выполняет роль дверного звонка. Он имеет кнопку звонка непосредственно под клавиатурой, которая, когда нажата, отправляет уведомление на ваш телефон через мобильное приложение Philips. В комплекте также есть беспроводной звонок для двери, который позволяет услышать, когда кто-то находится у вашей двери.

Внутренняя часть устройства оснащена датчиками приближения, которые распознают, когда вы протягиваете руку к дверной ручке.

Замок автоматически разблокируется, когда вы приближаетесь, чтобы открыть дверь, и блокируется, когда вы уходите. Он также совместим с Amazon Alexa и Google Assistant, что позволяет управлять умным замком с помощью голосовых команд.

Philips сообщает, что умный замок Wi-Fi Palm Recognition Smart Deadbolt будет доступен в отделке из никеля и матового черного цвета, когда появится на рынке в первой половине 2024 года.