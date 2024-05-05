Philips представил широкий 49-дюймовый монитор с 240 Гц для геймеров

Компания Philips выпустила монитор Evnia 49M2C8900, предназначенный для геймеров.

Этот монитор имеет очень широкий экран диагональю 49 дюймов и поддерживает частоту обновления 240 Гц, что делает его идеальным для игр в режиме онлайн.

Монитор также обладает подсветкой Ambiglow, которая создает эффект освещения, и четырьмя динамиками DTS Sound, обеспечивающими объемный звук.

Evnia 49M2C8900 имеет разрешение Dual QHD 5120×1440 пикселей и кривизну 1800R. Он также поддерживает HDR с яркостью до 1000 нит и глубину цвета 10 бит.

Монитор оснащен портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C и USB-A 3.2 Gen, а также имеет KVM-переключатель для управления двумя компьютерами.

Evnia 49M2C8900 доступен для приобретения в Северной Америке по цене около 1500 долларов или около 138 тыс. рублей.