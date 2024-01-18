Петербургский студент создал и испытал ловушку для беспилотников

Максим Созинов, студент пятого курса БГТУ «Военмех» имени Д.Ф. Устинова, представил свою инновационную разработку — компактное и эффективное устройство для борьбы с беспилотниками.

Захваченный беспилотник не подвергается взрыву, а благополучно падает на землю, что позволяет его поднять и изучить для дальнейшего использования. Проект успешно прошел первые испытания.

Максим рассказывает, что ранее он занимался работой в группе по созданию и запуску любительских ракет, однако он стремился к чему-то более актуальному и перспективному.

Проблема бесконтрольного полета беспилотных аппаратов уже давно находится в центре внимания. И вот тогда Максим пришел с идеей разработки устройства для борьбы с беспилотниками: это устройство, работающее на основе сжатого газа, которое выстреливает сетью. Роторы дрона запутываются в сети, и он безопасно падает на землю. Очень важно, что при этом не происходит взрыва или возгорания.

Конструкция устройства довольно проста: оно включает в себя емкость с сжатым газом и пусковой контейнер для сети, которая оснащена грузами. Устройство крепится к «целевому беспилотнику» и выстреливает сетью на расстояние до 30 метров. Дрон запутывается в сети и падает на землю.

Максим отмечает, что ловушку можно использовать и с земли, но в таком случае расстояние до цели должно быть около 20 метров. Этот вариант больше подходит для гражданских нужд и более прост в использовании. Также технически возможно стрелять сетью с крыши.

Максим уверен, что сеть — это наилучший способ эффективной борьбы с беспилотниками. Детали ловушки изготавливаются из пластика на 3D-принтере в университете, что делает устройство легким и компактным. Его вес составляет менее килограмма.

Следующим шагом для Максима будет получение патента на свое изобретение, пишет «Российская газета».