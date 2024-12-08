Петербургский девятиклассник изобрел VR-тренажер для спасателей

В Санкт-Петербурге школьник девятого класса Даниил Гриненко разработал VR-тренажёр для обучения руководителей поисково-спасательных работ. Проект был выполнен с помощью учёных из Санкт-Петербургского государственного университета, пишет ТАСС.

Тренажёр получил название «Один в лесу», он способен помочь спасателям научится взаимодействовать с людьми, которые потерялись в лесу.

Используя VR-очки, игроки оказываются в лесной обстановке и сообщают информацию о своем местоположении и условиях. В это время руководители в реальном мире анализируют данные и дают указания для спасения.

Этот тренажёр помогает развивать важные навыки, такие как установление доверия и получение точной информации. Он позволяет безопасно тренироваться в любое время, что делает его полезным инструментом для подготовки спасателей.