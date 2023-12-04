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Петербургские ученые создали полимер с широким спектром применения

Автор На чтение 2 мин Просмотров 7 Опубликовано

Российские инженеры разработали особое вещество, состоящее из атомов никеля, которое может использоваться в новом типе аккумуляторов. Эти аккумуляторы имеют полимерный слой, расположенный между катодом и анодом. В случае превышения допустимого напряжения, полимерный слой окисляется и прекращает проводить электрический ток, что предотвращает перегрев аккумулятора.

Каждый год в России происходит до 120 случаев возгорания или взрывов аккумуляторов в смартфонах, поэтому проблема безопасности батарей является очень актуальной. С целью решения этой проблемы, ученые из Санкт-Петербурга провели стресс-тесты на небольших батареях, размером с монету, которые используются в смарт-часах. Результаты исследования показали, что защитный полимер срабатывает с эффективностью 100%, когда напряжение выходит за пределы диапазона от 2,8 вольт до 5 вольт.

В будущем планируется масштабирование этой технологии для использования в более крупных устройствах, включая смартфоны, ноутбуки и планшеты. Отмечается, что полимерная защита практически не влияет на емкость и другие характеристики аккумуляторов. Кроме того, ученые планируют запустить массовое производство защищенных батарей, которые будут устанавливаться в отечественную технику.

Важно отметить, что эта информация основана на патентном описании и результатах испытаний на небольших батареях. Перед широким внедрением новых аккумуляторов с защитным полимером требуется дополнительное исследование и проверка в реальных условиях эксплуатации для оценки их полной эффективности и безопасности.

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