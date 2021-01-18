Первыми клиентами TSMC на техпроцесс 3 нм будут Apple, Qualcomm и NVIDIA

Во второй половине 2021 года TSMC намерена начать массовое производство процессоров по 3-нм техпроцессу.

Если компании удастся вовремя запустить новые технологические нормы, то она привлечет к себе самых крупных потребителей.

Среди первых будет компания Apple и Qualcomm, причем аналитики IDC ожидают, что к этим компаниям еще присоединиться NVIDIA.

Стоит отметить, что на рынке TSMC конкурирует с компанией Samsung Electronics.

Этот корейский производитель в следующем году готовится к производству чипов по 3-нм техпроцессу.

Если TSMC сможет опередить корейского конкурента, то она не только станет самым крупным контрактным производителем, но также сможет увеличить прибыль, так как у нее не будет конкуренции.