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Первым в мире смартфоном с предустановленной Android 11 будет Vivo V20

06.10.2020 18:07

Презентация первого в мире смартфона, у которого из коробки уже будет установлена операционная система Android 11, состоится 13 октября.
При этом первым в мире смартфоном с новой ОС окажется вовсе не Pixel, как это было ранее, а смартфон Vivo V20. Упомянутые Pixel 4a 5G и Pixel 5 выйдут только в следующем месяце.

Компания Vivo недавно официально анонсировала дебют нового V20, некоторые подробности о котором уже известны.

В основе смартфона будет процессор Snapdragon, но какой модели пока неизвестно. Его дополнит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Первым в мире смартфоном с предустановленной Android 11 будет Vivo V20

За автономность 6,44-дюймового устройства будет отвечать аккумулятор на 4 000 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки.

К слову дисплей в новинке получит разрешение FullHD+ и это будет MOLED экран. Фронтальная камера Vivo V20 будет иметь датчик на 44 Мп, а на задней панели установят модули на 64, 8 и 2 Мп.

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