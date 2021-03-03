Смартфоны Xiaomi Redmi Note 10 первыми в семействе Redmi Note получат AMOLED-дисплеи

Смартфоны Xiaomi Redmi Note 10 первыми в семействе Redmi Note получат AMOLED-дисплеи03.03.2021 04:33
Xiaomi не стала дожидаться официальной презентации семейства Redmi Note 10 и раскрыла внешность Pro-версии смартфона, а также назвала некоторые его характеристики.
Официальная презентация семейства Redmi Note 10 состоится 4 марта, но 2 марта китайский производитель показал рекламный ролик, в котором продемонстрировали не только внешность, но и особенности Pro версии.
Так, Redmi Note 10 Pro станет первым смартфоном популярной серии с Super AMOLED дисплеем.
Его диагональ составит 120 Гц, а частота опроса сенсора будет 240 Гц. Помимо этого, в аппарате установят 108 Мп основную камеру и процессор Snapdragon 732G.
Диагональ дисплея составит 6,67-дюйма, а в верхней части экрана по центру в отверстии будет размещена фронтальная камера.
В будущей новинке еще появится аккумулятор на 5020 мАч, который можно будет заряжать с помощью 33 Вт зарядки.
Все характеристики Note 10 Pro, а также других аппаратов серии станут известны через пару дней. На презентации также должны озвучить дату старта продаж и стоимость смартфонов.
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