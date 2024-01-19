Первым смартфоном Realme под брендом Note стал ультрабюджетный Realme Note 50

Китайская компания на Филиппинах представила и запустила в продажу свой смартфон Note 50, которым становится первым телефоном бренда, запущенным под маркой Note.

Новинка представляет собой устройство начального уровня. Смартфон оснащен 6,74-дюймовый дисплеем с частотой обновления 90 Гц, чипом Unisoc, емкой батареей и стильным дизайном.

Итак, Realme Note 50 оснащен 6,74-дюймовым IPS-ЖК-дисплеем с разрешением HD+ 1600 x 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, В нем заявлена защита IP54, толщина 7,99 мм и вес 186 грамм.

Realme Note 50 обладает функциями безопасности, такими как боковой сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу. Устройство работает на операционной системе Android 13 Go с пользовательским интерфейсом Realme UI T.

Внутри Note 50 установлен чип Unisoc T612. Он также оснащен 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт через порт USB-C. В устройстве предусмотрен слот для карт microSD для дополнительного хранения данных.

Смартфон Realme Note 50 имеет 5-мегапиксельную фронтальную камеру и 13-мегапиксельную заднюю камеру с монохромным сенсором и светодиодной вспышкой.

Среди других функций устройства — поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

В заключение можно сказать, что Realme Note 50 является версией Realme C51 с улучшенными камерами.

Стоимость Realme Note 50 на Филиппинах составляет 65 долларов. Он доступен в двух цветах: темно-серый и небесно-голубой. .