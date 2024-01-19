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Первым смартфоном Realme под брендом Note стал ультрабюджетный Realme Note 50

Автор На чтение 2 мин Просмотров 290 Опубликовано

Китайская компания на Филиппинах представила и запустила в продажу свой смартфон Note 50, которым становится первым телефоном бренда, запущенным под маркой Note.

Первым смартфоном Realme под брендом Note стал ультрабюджетный Realme Note 50

Новинка представляет собой устройство начального уровня. Смартфон оснащен 6,74-дюймовый дисплеем с частотой обновления 90 Гц, чипом Unisoc, емкой батареей и стильным дизайном.

Итак,  Realme Note 50 оснащен 6,74-дюймовым IPS-ЖК-дисплеем с разрешением HD+ 1600 x 720 пикселей и частотой обновления  90 Гц, В нем заявлена защита IP54, толщина 7,99 мм и вес 186 грамм.

Realme Note 50 обладает функциями безопасности, такими как боковой сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу. Устройство работает на операционной системе Android 13 Go с пользовательским интерфейсом Realme UI T.

Внутри Note 50 установлен чип Unisoc T612. Он также оснащен 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт через порт USB-C. В устройстве предусмотрен слот для карт microSD для дополнительного хранения данных.

Смартфон Realme Note 50 имеет 5-мегапиксельную фронтальную камеру и 13-мегапиксельную заднюю камеру с монохромным сенсором и светодиодной вспышкой.

Среди других функций устройства — поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

В заключение можно сказать, что Realme Note 50 является версией Realme C51 с улучшенными камерами.

Стоимость Realme Note 50 на Филиппинах составляет 65 долларов. Он доступен в двух цветах: темно-серый и небесно-голубой. .

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