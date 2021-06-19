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Первым смартфоном Leica стал перелицованный Sharp AQUOS R6

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Компания Leica показала свой первый смартфон, и как ожидалось, это модель другого производителя, переделанная для производителя оптики.
В основе Leitz Phone 1 лежит аппарат Sharp AQUOS R6. В нем изменили блок основной камеры и добавили фирменных логотипов.

Также была изменена задняя панель, которая в оригинале сделана из натуральной кожи, а в Leitz Phone 1 ее выполнили в матовом стекле.

Первым смартфоном Leica стал перелицованный Sharp AQUOS R6

Техническая часть Leitz Phone 1 полностью идентична Aquos R6, исключением стала только постоянная память, которую увеличили до 256 ГБ.

Для расширения памяти предусмотрен слот для карты памяти формата microSD объёмом до 1 ТБ.

Leitz Phone 1 будет предлагаться только на японском рынке по цене 1700 долларов. Аппарат уже доступен для покупки в фирменных магазинах.

Leica Leitz Phone 1
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