Недавно сообщалось о том, что Realme зарегистрировала новый товарный знак для «MagDart». Хотя предполагалось, что он может быть похож на MagSafe от Apple, источник сообщил, что MagDart действительно является магнитным беспроводным зарядным устройством.

Источник также поделился изображениями новой серии беспроводных зарядных устройств MagDart, которые раскрыли некоторые подробности о будущих продуктах. Глядя на эти изображения, становится ясно, что китайский производитель смартфонов работает как минимум над двумя вариантами беспроводных зарядных устройств MagDart. Один выглядит заметно тонким, а другой имеет более объемный дизайн. Судя по всему, более тонкая версия будет предлагать беспроводную зарядку 15 Вт, а ее корпус будет более гладким, чем Apple MagSafe.

С другой стороны, второе зарядное устройство MagDart немного больше этой модели и, как сообщается, будет предлагать высокую скорость беспроводной зарядки, которая будет конкурировать с современной технологией проводной быстрой зарядки. Мы даже можем увидеть решетку под его портом USB Type C, которая, вероятно, для воздушного потока, чтобы контролировать температуру во время зарядки. К сожалению, более тонкие детали, такие как точная скорость зарядки этой модели, в настоящее время неизвестны, хотя продукты намекают на несколько интересных вещей, которых мы можем ожидать в ближайшем будущем.

Во-первых, это будет первый коммерческий телефон Android с функцией магнитной беспроводной зарядки, такой как MagSafe от Apple. Другими словами, это знаменует собой еще одну важную веху на рынке Android, особенно связанную с технологией беспроводной зарядки, и мы можем ожидать, что другие OEM-производители последуют этому примеру.

Во-вторых, это также означает, что Realme выпустит новый смартфон, который поддерживает зарядку MagDart, а также может работать над дополнительными магнитными аксессуарами для своих будущих смартфонов.

Источник — Astera.