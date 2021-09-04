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Первый взгляд: как будут работать реакции в WhatsApp для iOS

Первый взгляд: как будут работать реакции в WhatsApp для iOS
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Прошло почти две недели с тех пор, как WABetainfo удалось обнаружить, что WhatsApp работает над реакцией на свое приложение для обмена сообщениями , и теперь мы можем взглянуть на него поближе.

На данный момент отзывы о WhatsApp все еще находятся в стадии разработки, поэтому даже публичные бета-тестеры пока не могут опробовать его. Согласно WABetaInfo , в отличие от того, как работает реакция iMessage, подход здесь аналогичен тому, что делает Instagram, поэтому можно использовать любые смайлики для реакции на сообщение.

Еще одна важная информация заключается в том, что реакции не анонимны, поэтому в групповом чате люди будут знать, кто отреагировал какими смайликами.

На картинке ниже вы можете увидеть семь реакций, и, вероятно, самые последние или наиболее часто используемые реакции появляются первыми.

Первый взгляд: как будут работать реакции в WhatsApp для iOS

WABetaInfo сообщает, что эта функция тестируется на устройствах iOS и Android. В прошлый раз, когда мы сообщали об этой функции, WhatsApp реализовал сообщение только тогда, когда кто-то реагирует на одно из ваших сообщений, и вы использовали предыдущую версию WhatsApp.

«Вы получили реакцию. Обновите свою версию WhatsApp, чтобы увидеть реакцию».

Мало того, в течение последних нескольких недель WhatsApp работал над поддержкой нескольких устройств 2.0, которая представит приложение для iPad и позволит пользователям подключаться к приложению даже без подключения к Интернету со своих телефонов или с ним.

Компания также запустила публичный бета-тест WhatsApp для ПК. На данный момент последнее обновление предлагает переработанный интерфейс голосовых сообщений, в котором вы можете видеть формы сигналов во время разговора, а затем прослушивать сообщение перед его отправкой.

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