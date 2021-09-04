Первый взгляд: как будут работать реакции в WhatsApp для iOS

Прошло почти две недели с тех пор, как WABetainfo удалось обнаружить, что WhatsApp работает над реакцией на свое приложение для обмена сообщениями , и теперь мы можем взглянуть на него поближе.

На данный момент отзывы о WhatsApp все еще находятся в стадии разработки, поэтому даже публичные бета-тестеры пока не могут опробовать его. Согласно WABetaInfo , в отличие от того, как работает реакция iMessage, подход здесь аналогичен тому, что делает Instagram, поэтому можно использовать любые смайлики для реакции на сообщение.

Еще одна важная информация заключается в том, что реакции не анонимны, поэтому в групповом чате люди будут знать, кто отреагировал какими смайликами.

На картинке ниже вы можете увидеть семь реакций, и, вероятно, самые последние или наиболее часто используемые реакции появляются первыми.

WABetaInfo сообщает, что эта функция тестируется на устройствах iOS и Android. В прошлый раз, когда мы сообщали об этой функции, WhatsApp реализовал сообщение только тогда, когда кто-то реагирует на одно из ваших сообщений, и вы использовали предыдущую версию WhatsApp.

«Вы получили реакцию. Обновите свою версию WhatsApp, чтобы увидеть реакцию».

Мало того, в течение последних нескольких недель WhatsApp работал над поддержкой нескольких устройств 2.0, которая представит приложение для iPad и позволит пользователям подключаться к приложению даже без подключения к Интернету со своих телефонов или с ним.

Компания также запустила публичный бета-тест WhatsApp для ПК. На данный момент последнее обновление предлагает переработанный интерфейс голосовых сообщений, в котором вы можете видеть формы сигналов во время разговора, а затем прослушивать сообщение перед его отправкой.