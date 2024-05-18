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Первый в мире маленький жесткий диск вместил в себе 6 ТБ памяти

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Компания Western Digital разработала самый вместительный в мире жесткий диск формата 2,5 дюйма с емкостью 6 ТБ.

Первый в мире маленький жесткий диск вместил в себе 6 ТБ памяти

Это технологическое достижение, которое расширяет возможности хранения большого объема данных в компактном форм-факторе. Новый жесткий диск предлагается в нескольких версиях.

WD My Passport: Это самая компактная версия жесткого диска. Его размеры составляют 107,1 мм (длина) х 74,9 мм (ширина) х 20,5 мм (высота). Существуют версии как для обычных компьютеров, так и для Mac, а также модель с подключением USB-C.

WD My Passport Ultra: Эта модель имеет дополнительную функцию защиты паролем с использованием аппаратного шифрования AES с ключом длиной 256 бит.

WD_BLACK P10: Это специальная версия, созданная для геймеров. Она совместима с операционными системами Windows и Mac, а также с игровыми консолями Microsoft и Sony.

SanDisk G-DRIVE ArmorATD: Эта модель обладает защитой от ударов и соответствует стандарту IP54, обеспечивающему защиту от влаги и пыли.

Цены на новые HDD оказались относительно доступными и варьируются от 13,5 до 17,0 тыс. рублей в зависимости от модели.

Первый в мире маленький жесткий диск вместил в себе 6 ТБ памяти

 

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