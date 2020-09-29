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Lenovo презентовала первый ноутбук с гибким экраном

29.09.2020 16:11

Первый в мире компьютер с гибким экраном выводит на рынок компания Lenovo, которая оценила свою новинку от 2,5 тыс. долларов. Lenovo презентовала первый ноутбук с гибким экраном
Ноутбук имеет вес 1 кг и диагональ экрана 13,3 дюйма, выполненного по технологии OLED. В основе модели будут процессоры от Intel.

Ноутбук получил название Lenovo Thinkpad X1 Fold и его главной особенностью стал складной дисплей, а именно так и позиционируют свою новинки в компании.

В сложенном состоянии пользователю будут доступны экрана размером 9,6 дюйма, а в развернутом состоянии диагональ дисплея составляет 13,3 дюйма. Оперативной памяти в модели заявлено 8 ГБ и это ОЗУ LPDDR4X-4267 МГц. Объем SSD M.2 типоразмера 2242 — до 1 ТБ.

Lenovo презентовала первый ноутбук с гибким экраном

Кроме этого в ноутбуке стоит отметить поддержку сетей пятого поколения, два порта USB-C, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, батарею на 50 Втч.

Что касается размеров модели, то они следующие: 158,2 x 236 x 27,8 мм и 299,4 x 236 x 11,5 мм.

На территории США Lenovo Thinkpad X1 Fold оценили в 2,5 тыс. долларов, а в Европе его продажи стартуют с конца следующего месяца по цене от 2,8 тыс. евро.

Lenovo презентовала первый ноутбук с гибким экраном Lenovo презентовала первый ноутбук с гибким экраном

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