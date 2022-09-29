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Первый в мире электрический самолет Alice поднялся в воздух c батареей весом 3 тонны

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Компания Eviation Aircraft провела успешные испытания электрического пассажирского самолета Alice.
В США самолет с аккумуляторами весом 3 тонны совершил успешный полет — он поднялся в воздух с полосы Международного аэропорта округа Грант в штате Вашингтон.

В воздухе Alice провел восемь минут, и за это время он поднялся на высоту 1000 метров.
Серийное производство электросамолета запланировано на 2027 год.

Первый в мире электрический самолет Alice поднялся в воздух c батареей весом 3 тонны

Alice начали разрабатывать в 2015 году. Свое название летательный аппарат получил в честь сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

В самолете установлено два двигателя magniX по 860 л.с. каждый. Самолет малой вместимости состоит в основном из композитных материалов, на его борту может находится 11 человек, из них 9 пассажиров.

Скорость воздушного судна составляет 480 км/ч, дальность полета 815 км, но разработчики считают, что самолет будет летать максимум на 400 км.

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