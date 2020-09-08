Huawei установит третью версию HarmonyOS на новые смартфоны

HarmonyOS от Huawei была представлена ​​в прошлом году во время конференции разработчиков Huawei, и есть отчет, в котором утверждается, что в этом году конференция 10 сентября представит HarmonyOS 2.0. Интересно, что слух цитирует самого Ричарда Ю, генерального директора компании. А первый телефон с собственной операционной системой выйдет уже в следующем году.

Смартфон под управлением указанной ОС уже существует и, вероятно, выйдет на рынок в следующем году вместе с рядом новых устройств, включая ПК, планшеты, интеллектуальные носимые устройства и другие продукты IoT. Фактически, первые умные часы под управлением HarmonyOS, как ожидается, дебютируют до конца этого года.

Телевизоры с ОС IoT уже поступили в продажу в Китае, но Huawei надеется сделать свою HarmonyOS 2.0 всемирной альтернативой Android.

С этой целью Huawei заявляет, что у компании 700 миллионов активных пользователей в месяц, 1,6 миллиона зарегистрированных разработчиков и 81 000 приложений, уже подключенных к HMS Core, их альтернативе сервисам Google Play.

Недавно компания анонсировала HMS Core 5.0, которая предлагает услуги в семи областях, включая службы приложений, графику, мультимедиа, искусственный интеллект, интеллектуальные устройства, безопасность и систему.

Помимо проблемы с программным обеспечением телефонов, Huawei столкнулась с серьезным препятствием для своего телефонного бизнеса после того, как председатель TSMC Лю Дэин подтвердил, что производимые чипы больше не будут поставляться в Huawei после 14 сентября и не будут принимать новые заказы от Huawei после 15 мая.