Первый смартфон Vivo G-серии Vivo G2 получил чип Dimensity 6020 и АКБ на 5000 мАч

Vivo официально представила свой первый смартфон из серии G на китайском рынке. Новинка, названная Vivo G2, оснащена 6,56-дюймовым экраном с каплевидной вырезом.

Экран имеет разрешение HD+ 1612 x 720 пикселей и обновляется со скоростью 90 Гц. Устройство работает на операционной системе Android 13 с пользовательским интерфейсом Origin OS 3.

На передней панели установлена 5-мегапиксельная фронтальная камера, а на задней — 13-мегапиксельная основная камера с LED-вспышкой.

Внутри Vivo G2 находится процессор Dimensity 6020 и до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Что касается встроенной памяти, то устройство предлагает до 256 ГБ на уровне UFS 2.2, а также имеет слот для карт microSD для дополнительного хранения данных.

Смартфон Vivo G2 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт через порт USB-C.

Устройство также имеет два слота для SIM-карт, поддержку 5G, Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 5.1, GPS, аудиоразъем 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев.

Характеристики и дизайн Vivo G2 показывают, что это переименованная версия смартфона Vivo Y36i, который был анонсирован в Китае в декабре 2023 года. Похоже, что G2 предназначен для офлайн-рынка в Китае.

Vivo G2 доступен в четырех вариантах: 4 ГБ + 128 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ по цене от 1199 до 1899 юаней, а это от 15 до 23 тыс. рублей. В продаже доступна версия только в черном корпусе.