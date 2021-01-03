Первый смартфон Samsung с подэкранной камерой выйдет в конце 2021 года

Новой тенденцией на рынке смартфонов скоро станет подэкранная камера, над которой работают многие производители смартфонов.

Первым смартфоном, который уже имеет такую технологию, стал ZTE Axon 20 5G, но его фронтальная камера несмотря на преимущества, имеет и недостатки в виде некачественных фото.

Впрочем, это и стало основной проблемой, с которой столкнулись все производители, пытающиеся внедрить технологию в свои устройства.

Помимо устройства от ZTE в конце года должна выйти модель Samsung с подэкранной камерой.

Источники сообщили, что первый смартфон южнокорейской компании с таким решением выйдет в конце года, тогда как саму технологию должны продемонстрировать уже в этом месяце.

В период с 18 по 28 января Samsung проведет две презентации, в раках которых будут рассказывать про подэкранные камеры, а также использовании в них искусственного интеллекта.

По предварительным данным, подэкранная камера появится в смартфоне в Samsung Galaxy Note21.