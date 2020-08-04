Первый смартфон с зарядкой на 120 Вт будет представлен 17 августа

Первым смартфоном с рекордной зарядкой станет аппарат от бренда IQOO.

Как стало известно, речь идет о модели с названием IQOO 5 Pro, у которой и будет предложена зарядка мощностью 120 Вт.

Презентация этого смартфона состоится 17 августа, что официально тизером анонсировала компания.

Что касается зарядки, то она способна заряжать аккумулятор на 4000 мАч за пять минут до 50% и до 100% за 15 минут.

По предварительным данным, IQOO 5 Pro получит процессор Snapdragon 865, тогда как у младшей модели IQOO 5 установят процессор среднего уровня.

Также последний будет предлагаться с 55-ватной зарядкой. Другие подробности о моделях пока не приводят.