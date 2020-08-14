Первый смартфон с подэкранной камерой от ZTE появился в TENAA

Компания ZTE скоро выпустит новый смартфон, в котором будет установлена четверная основная камера, а фронтальная камера расположится под экраном.

Недорогой и одновременно современный аппарат уже анонсировал представитель компании, уверяя, что новинка ZTE A20 5G будет первой в мире коммерческой моделью, получившей подэкранную камеру с модулем на 32 Мп.

Этот смартфон недавно появился в базе регулятора TENAA, где опубликовали не только характеристики, но и фотографии.

Теперь известно, как будет выглядеть новинка, созданная на базе процессора Snapdragon 765G. Оперативной памяти в зависимости от версии будет 6,8 или 12 ГБ, а встроенной 64, 128 или 256 ГБ.

В основной камере смартфона будут датчики на 64, 8, 2 и 2 Мп. Диагональ экрана новинки будет 6,92 дюйма, а его разрешение составит 2460 х 1080 точек.

За автономную работу устройства будет отвечать аккумулятор на 4 120 мАч, а в качестве операционной системы будет установлен Android 10.

Размеры смартфона составят: 172,1 x 77,9 x 7,9 мм, вес 198 г. Ожидается, что презентация ZTE A20 5G состоится в ближайшее время.