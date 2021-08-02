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Первый смартфон Leica с названием Leitz Phone 1 уже доступен в Японии

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Известная во всем мире компания Leica начала продажи своего первого смартфона, который был анонсирован в июне, но в продажу на японском рынке поступил только сейчас.
Аппарат предлагается под названием Leitz Phone 1. Его можно купить за 1700 долларов и только в магазинах Softbank и Leica.

Напомним, Leitz Phone 1 разработан на базе Sharp AQUOS R6. Технически смартфоны очень похожи, за исключением объёма постоянной памяти.

Внешне аппараты тоже отличаются, ведь у AQUOS R6 блок основной камеры прямоугольный, а в Leitz Phone 1 он круглый.

Первый смартфон Leica с названием Leitz Phone 1 уже доступен в Японии

Основная камера аппарата от Leitz оснащена дюймовым 20 Мп датчиком с диафрагмой F/1,9. В камере есть электронная стабилизация, автофокус и 6-кратный цифровой зум.

Под «капотом» Leitz Phone 1 находится процессор Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Экран аппарата 6,6-дюйма с разрешением 1260х2730 Мп.

Leitz Leitz Phone 1
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