Известная во всем мире компания Leica начала продажи своего первого смартфона, который был анонсирован в июне, но в продажу на японском рынке поступил только сейчас.

Аппарат предлагается под названием Leitz Phone 1. Его можно купить за 1700 долларов и только в магазинах Softbank и Leica.

Напомним, Leitz Phone 1 разработан на базе Sharp AQUOS R6. Технически смартфоны очень похожи, за исключением объёма постоянной памяти.

Внешне аппараты тоже отличаются, ведь у AQUOS R6 блок основной камеры прямоугольный, а в Leitz Phone 1 он круглый.

Основная камера аппарата от Leitz оснащена дюймовым 20 Мп датчиком с диафрагмой F/1,9. В камере есть электронная стабилизация, автофокус и 6-кратный цифровой зум.

Под «капотом» Leitz Phone 1 находится процессор Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Экран аппарата 6,6-дюйма с разрешением 1260х2730 Мп.