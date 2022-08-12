Первый смартфон бренда Wiko вышел на российский рынок

На российский рынок вышел новый бренд смартфонов Wiko — это европейская компания, которая была зарегистрирована во Франции в 2011 году, но в 2017 году ее приобрела китайская Tinno Mobile Technology.

Пока доступна только одна модель — Wiko T3, которую уже можно найти в М.Видео – Эльдорадо», но скоро ассортимент расширится, и смартфоны, а также аксессуары появятся у других ритейллеров.

В «Мегафоне» обещают продажи Wiko в конце августа. Wiko сейчас предлагаются в ЕС, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.