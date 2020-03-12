Первый российский тепловизор с охлаждением создал «Ростех»

Серийный образец нового тепловизора, как сообщается, уже готов.

В сообщении Государственной корпорации Ростех говорится о создании первого полностью отечественного тепловизора, у которого есть система охлаждения.

Новинка имеет более высокую точность, если сравнивать ее с аналогами без охлаждения.

Ранее использовали только зарубежные тепловизоры, а новинка от Ростеха полностью выполнена из отечественных деталей.

В ней есть матрица 640 × 512 чувствительных элементов, высокая пороговая чувствительность, а еще тепловизор способен распознавать уверенно объекты на расстоянии более 3 500 м.