Первый российский тепловизор с охлаждением создал «Ростех»12.03.2020 13:45
Серийный образец нового тепловизора, как сообщается, уже готов.
В сообщении Государственной корпорации Ростех говорится о создании первого полностью отечественного тепловизора, у которого есть система охлаждения.
Новинка имеет более высокую точность, если сравнивать ее с аналогами без охлаждения.
Ранее использовали только зарубежные тепловизоры, а новинка от Ростеха полностью выполнена из отечественных деталей.
В ней есть матрица 640 × 512 чувствительных элементов, высокая пороговая чувствительность, а еще тепловизор способен распознавать уверенно объекты на расстоянии более 3 500 м.
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