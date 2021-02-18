Первый раскладной смартфон Apple продемонстрировали на видео

Слухи о возможном появлении первого раскладного смартфона от компании Apple появились достаточно давно, а на разработку такого аппарата косвенно указывают патенты.

Между тем в сети недавно появился видеоролик, в котором показали, каким бы мог быть смартфон с гибким экраном.

Условно его назвали iPhone Fold, а внешне он напоминает Samsung Galaxy Z Fold 2, то есть устройство имеет конструкцию, в которой основной экран складывается внутрь.

Реалистичные рендеры создал 3D-художник Святослав Александров. Ранее появлялась информация, что складной смартфон будет иметь основной экран диагональю чуть больше 7 дюймов, а на его обратной стороне разместится тройная камера и датчик LiDAR.

Фронтальную камеру на рендерах сделали подэкранной. По некоторым данным, презентация такой новинки может состояться уже в этом году.