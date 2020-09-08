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Первый прозрачный монитор Xiaomi готовится выйти на рынок

08.09.2020 15:03

Xiaomi недавно запустила свою собственную линейку мониторов в разных сегментах и ​​также проявляет растущий интерес к рынку дисплеев. В новом отчете говорится, что компания работает над новым прозрачным телевизором с 27-дюймовой OLED-панелью Samsung.

Согласно отчету MyDrivers, китайский технологический гигант планирует выпустить прозрачный телевизор к 2021 году. Этот новый монитор будет позиционироваться как флагманский телевизор сверхвысокого класса. Для тех, кто не знает, прозрачные телевизоры отказываются от традиционной объединительной платы и преобразуют схемы и микроустройства в разрушительную прозрачную форму за счет точной компоновки. Кроме того, будет использоваться 27-дюймовый OLED-дисплей от Samsung.

Первый прозрачный монитор Xiaomi готовится выйти на рынок

В отчете также говорится, что Xiaomi уже приступила к настройке цепочки поставок для продукта с переговорами относительно операций и обязательств по доставке. Несмотря на высокую стоимость OLED-панелей Samsung и унаследованную стоимость прозрачных дисплеев, можно ожидать, что будущий телевизор будет стоить довольно дорого.

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