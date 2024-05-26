Первый планшет Xiaomi под брендом Poco оценили в 300 долларов

Бренд Poco представил свой первый планшет под названием Poco Pad, расширяя свою линейку устройств не только на смартфоны. Устройство оснащено мощным процессором Snapdragon 7s Gen 2 и ярким 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2,5K.

Poco Pad разработан для работы и развлечений, и имеет 12,1-дюймовый дисплей с высоким разрешением 2,5K и соотношением сторон 16:10. Экран обладает максимальной яркостью 600 нит и обновляется со скоростью 120 Гц. Он также защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Планшет Poco Pad работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти. Устройство также поддерживает карты microSD до 1,5 ТБ. Оно работает на операционной системе Android 14 с уникальным интерфейсом HyperOS, который позволяет связывать и совместно использовать несколько устройств, обеспечивая удобство взаимодействия между ними.

Poco Pad оснащен мощным аккумулятором емкостью 10 000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. По заявлению производителя, планшет может работать до 16 часов при просмотре видео и до 18 часов при чтении с экрана без необходимости подзарядки.

Он также обладает четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и двумя камерами разрешением 8 Мп (фронтальной и тыльной). Корпус планшета выполнен из металла, его толщина составляет 7,52 мм, а вес — 571 грамм.

Poco Pad доступен в двух цветах: сером и синем. Первые покупатели могут приобрести планшет по цене $300, а затем цена увеличится до $330.

Кроме того, предлагаются дополнительные аксессуары, включая чехол с клавиатурой за $80, стилус за $60 и футляр-крышку за $20. Продажи Poco Pad уже начались.